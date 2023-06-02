Twitter ожидает ребрендинг

Американский предприниматель Илон Маск подтвердил планы ребрендинга принадлежащей ему социальной сети Twitter.

В Twitter в ответ на сообщение от пользователя T(w)itter Daily News, в котором утверждалось о том, что на смену нынешнему названию соцсети и логотипу в виде голубой птички может появиться буква Х, Маск заявил, что это "правда".

По словам Маска, его представления о социальной платформе как о месте для публикации видео, фотографий и текстов большого формата выходят за рамки первоначальной идеи Twitter как инструмента для обмена короткими сообщениями.