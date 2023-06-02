В Беларуси стали чаще пользоваться зарядными станциями для электротранспорта

Как рассказал заместитель Министра энергетики Денис Мороз, в 2022 году этот показатель увеличился более чем на треть по сравнению с 2021 годом: с 10 до 14,2 млн. кВтч, сообщает в Telegram-канале Минэнерго.

Беларусь следует общемировым трендам по электромобилизации. Число электромобилей на дорогах страны заметно увеличилось. Действуют льготы, сформирована сеть зарядных станций, всего их около 700. По этому показателю Беларусь занимает лидирующие позиции на пространстве СНГ.

По данным Международного энергетического агентства, в 2022 году в мире было продано более 10 млн электромобилей, что на 55% больше, чем в 2021 году. Этому содействовала общемировая тенденция к декарбонизации, отказ крупных автоконцернов от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

В результате общее количество электромобилей в мире превысило 26 млн. единиц. По прогнозам, в 2023 году положительная динамика сохранится. Ожидается, что продажи электрокаров вырастут на 35 % до 14 млн. При этом доля новых электромобилей на рынке в текущем году, по прогнозам, достигнет 18 %, в то время как в 2020 году она составляла всего 4 %.