Индустрия генеративного ИИ может вырасти за 10 лет до $1,3 трлн

Выпуск инструментов искусственного интеллекта, таких как ChatGPT и Google Bard, вызвал взрыв интереса к индустрии генеративного искусственного интеллекта, доходы которой могут вырасти до более чем 1,3 триллиона долларов в следующем десятилетии, согласно отчету Bloomberg Intelligence.

В отчете Bloomberg говорится, что в 2022 году выручка отрасли составила около 40 миллиардов долларов. К 2032 году, говорится в отчете, эта цифра может составить 1,32 триллиона долларов, что означает совокупный годовой темп роста сектора в 42%.

В отчете Bloomberg с разбивкой по областям бизнеса говорится, что программное обеспечение ИИ, такое как помощники ИИ, инфраструктурные продукты и программы, ускоряющие кодирование, может принести 280 миллиардов долларов к 2032 году, а годовой темп роста составит 69%.

Аппаратное обеспечение будет составлять основную часть дохода в размере 1,3 триллиона долларов, что составит 641 миллиард долларов к 2032 году, по оценкам Bloomberg. Из этих 641 миллиарда долларов 168 миллиардов долларов приходятся на устройства, а 473 миллиарда долларов приходятся на инфраструктуру.

Согласно отчету, цифровая реклама, относящаяся к ИИ, принесет доход в размере 192 миллиардов долларов, а программное обеспечение помощника ИИ будет стоить 89 миллиардов долларов.

Прогнозируется, что к 2032 году генеративный ИИ будет составлять от 10 до 12% от общего объема ИТ-оборудования, программных услуг, расходов на рекламу и игровых рынков по сравнению с менее чем 1% в настоящее время, говорится в отчете Bloomberg Intelligence.

«Мир готов увидеть взрывной рост в секторе генеративного ИИ в течение следующих десяти лет. Он обещает коренным образом изменить то, как работает технологический сектор», — сказал Мандип Сингх, старший технологический аналитик Bloomberg Intelligence и ведущий автор отчета. в пресс-релизе.