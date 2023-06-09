Google прокачала чат-бота Bard в математике и программировании

Bard, чат-бот Google с искусственным интеллектом, постепенно улучшает свою работу в задачах, связанных с логикой и рассуждениями. Об этом говорится в блоге технологического гиганта.

Как объясняется в блоге, большие языковые модели (LLM), такие как Bard, по сути являются механизмами прогнозирования. Получив подсказку, они генерируют ответ, предвидя, какие слова, скорее всего, будут следующими в предложении. Это делает их хорошими авторами электронных писем и эссе, но склонными к ошибкам в качестве разработчиков программного обеспечения.

А как насчет моделей генерации кода, таких как Copilot GitHub и CodeWhisperer Amazon? Ну, они не универсальные. В отличие от Bard и конкурентов в духе ChatGPT, которые обучались с использованием широкого спектра текстовых образцов из интернета, электронных книг и других ресурсов, Copilot, CodeWhisperer и сопоставимые модели генерации кода обучались и настраивались исключительно на коде.

Стремясь устранить недостатки в общих LLM, Google разработала алгоритмы, которые позволяют Bard писать собственный код.