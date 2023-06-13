Toyota начнёт продажи электромобилей на твердотельных аккумуляторах с 2027 года

Руководство Toyota сделало заявление накануне ежегодного собрания акционеров. Электромобили на основе твердотельных аккумуляторов Toyota начнёт продавать уже в 2027 или 2028 году.

По крайней мере, таков текущий план японского автопроизводителя, как отмечает Reuters. К 2026 году Toyota рассчитывает увеличить ежегодный объём реализации электромобилей подконтрольных ей марок до 1,5 млн штук в год. На данном этапе разработки специалистам Toyota удалось решить проблемы с надёжностью и долговечностью аккумуляторов с твердотельным электролитом, и теперь компания рассчитывает наладить серийный выпуск машин на их основе уже к 2027‒2028 годам. Машина на такой батарее сможет проезжать без подзарядки до 1200 км и восполнять запас хода примерно за десять минут.

Промежуточным этапом прогресса в сфере производства тяговых батарей для Toyota станет 2026 год, поскольку к этому времени компания предложит электромобили с более ёмкими аккумуляторами, позволяющими проезжать без подзарядки до 1000 км и восполнять заряд менее чем за двадцать минут. При этом стоить такая тяговая батарея будет на 20 % меньше, чем устанавливаемая в существующий электрический кроссовер Toyota bZ4X.

Отдельным пунктом в списке инноваций, которые Toyota полна решимости внедрять на производстве, является улучшение аэродинамических параметров своей продукции.

У своих партнёров Toyota намеревается закупать элементы силовой платформы для электромобилей более компактных размеров, использование которых освободит место под груз и пассажиров. Denso получит поддержку от Toyota в вопросе разработки полупроводников на основе карбида кремния, обладающих более высоким КПД при использовании в инверторах. Стоимость силовой установки электромобиля за счёт перехода на компоненты из карбида кремния можно будет снизить на 50 %, по подсчётам Toyota.