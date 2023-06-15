ИИ-чат-бот Google Bard запретили запускать в Европе из-за проблем с конфиденциальностью

Google вынуждена отложить запуск чат-бота Bard в Европе из-за опасений ирландской Комиссии по защите данных (Data Protection Commission) — в ведомстве заявили, что компания не доложила, каким образом она собирается соблюдать действующие в регионе нормы по обеспечению конфиденциальности пользователей.

Представитель Google подтвердил, что компания действительно ведёт диалог с ведомством, но не уточнил причины задержки или ориентировочные сроки запуска Bard в Европе. «В мае мы сообщили, что хотим сделать Bard более доступным, в том числе в Евросоюзе, и что будем делать это ответственно при взаимодействии с экспертами, регулирующими органами и политическими силами. В рамках этого процесса мы консультировались с регулирующими органами по вопросам конфиденциальности, отвечали на их вопросы и получали отзывы», — цитирует Business Insider заявление представителя компании.

Поисковый чат-бот Google Bard дебютировал в марте, и его развёртывание производится постепенно — сейчас, говорят в компании, он работает более чем в 180 странах.