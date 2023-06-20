«Яндекс» открыл для бизнеса доступ к тестированию YandexGPT

Технология YandexGPT стала доступна на платформе Yandex Cloud. Вместе с первыми пользователями компания планирует определить приоритеты в её развитии, сообщается в блоге Yandex Cloud.

YandexGPT — это генеративная языковая модель от Яндекса, выпущенная в мае 2023 года. С помощью YandexGPT можно будет анализировать текстовую информацию, например, отзывы клиентов, создавать описания товаров в интернет-магазине, генерировать тексты рассылок, развивать чат-ботов — то есть решать актуальные для бизнеса задачи.

"Если вы ищете способы ускорить развитие бизнеса с технологиями машинного обучения, мы приглашаем вас принять участие в закрытом тестировании. Вместе с вами мы определим, в каком направлении сервис будет развиваться дальше, для каких целей и сценариев он подходит лучше всего", — сказано в сообщении компании.

Для тестирования будут доступны два режима работы — Playground и API. YandexGPT Playground — это интерфейс в консоли Yandex Cloud для тестирования модели и проверки гипотез. Вы сможете оценить качество ответов, изучить взаимодействие с сервисом, чтобы затем настроить его для работы в вашем продукте. Для автоматизации процессов, которые доказали свою эффективность, мы предлагаем YandexGPT API.

Чтобы принять участие в тестировании, оставьте заявку и опишите, как планируете использовать сервис. Если уже использовали похожие решения, поделитесь опытом и оцените, насколько это было эффективно.

«Яндекс» начнёт выдавать доступ к сервису в июле 2023 года после рассмотрения всех заявок. Количество мест пока ограничено.