Европа откроет центры «краш-тестов» искусственного интеллекта

Европейский Союз внедряет системы «краш-тестов» для искусственного интеллекта, чтобы гарантировать безопасность инноваций до того, как они появятся на рынке, пишет Bloomberg.

Во вторник были запущены четыре постоянных испытательных и экспериментальных объекта по всей Европе, в которые было вложено 220 миллионов евро. Центры, которые являются виртуальными и физическими, со следующего года предоставят поставщикам технологий пространство для тестирования ИИ и робототехники в реальных условиях на производстве, в здравоохранении, сельском хозяйстве и продовольствии, а также в городах.