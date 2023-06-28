Европа откроет центры «краш-тестов» искусственного интеллекта

Европейский Союз внедряет системы «краш-тестов» для искусственного интеллекта, чтобы гарантировать безопасность инноваций до того, как они появятся на рынке, пишет Bloomberg.
Во вторник были запущены четыре постоянных испытательных и экспериментальных объекта по всей Европе, в которые было вложено 220 миллионов евро. Центры, которые являются виртуальными и физическими, со следующего года предоставят поставщикам технологий пространство для тестирования ИИ и робототехники в реальных условиях на производстве, в здравоохранении, сельском хозяйстве и продовольствии, а также в городах.
Ожидается, что новаторы выведут на рынок «заслуживающий доверия искусственный интеллект» и смогут использовать средства для тестирования и проверки своих приложений, сказала Лусилла Сиоли, директор по искусственному интеллекту и цифровой индустрии Европейской комиссии, на презентации в Копенгагене во вторник. Она назвала дезинформацию одним из ключевых рисков, связанных с искусственным интеллектом.
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