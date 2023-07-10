Медицинский чат-бот Google с ИИ уже тестируется в больницах

Med-PaLM 2 от Google, инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для ответов на вопросы о медицине, с апреля проходит испытания, например, в исследовательской больнице Mayo Clinic, сообщает The Wall Street Journal.

PaLM 2 — это языковая модель, лежащая в основе Google Bard. WSJ сообщает, что во внутреннем электронном письме, которое она увидела, говорится, что Google считает, что ее обновленная модель может быть особенно полезной в странах с «более ограниченным доступом к врачам». Med-PaLM 2 был обучен на специально подобранном наборе ответов медицинских экспертов.

В документе также упоминается исследование, опубликованное Google в мае, которое показывает, что Med-PaLM 2 все еще страдает от некоторых проблем с точностью, которые мы уже привыкли видеть в больших языковых моделях. В ходе исследования врачи обнаружили больше неточностей и неактуальной информации в ответах, предоставленных Google Med-PaLM и Med-PalM 2, чем ответы других врачей.

Почти по всем другим показателям, таким как демонстрация доказательств рассуждений, подтвержденные консенсусом ответы или отсутствие признаков неправильного понимания, Med-PaLM 2 работал примерно как и настоящие врачи.