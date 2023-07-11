Xiaomi представила 75-дюймовый телевизор

Xiaomi порадовала своих поклонников новым анонсом — 75-дюймовым умным телевизором EA75 по цене всего в $400. Данная модель обладает внушительными характеристиками. Экран поддерживает разрешение 4K и отображает целых 1,07 млрд цветовых оттенков, обеспечивая яркую и реалистичную картинку.

Внутри телевизора работает четырёхъядерный процессор, а также имеется 1,5 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ внутреннего хранилища. Для удобства подключения имеются порты USB-A, HDMI, AV, RJ-45 и S/PDIF. Операционная система MIUI for TV3.0, разработанная Xiaomi, обеспечивает удобное управление, в том числе при помощи голосового ассистента.

EA75 также обладает встроенными динамиками мощностью 10 Вт каждый с поддержкой DTS-HD для качественного звука. Модули Wi-Fi 2,4 ГГц / 5 ГГц и Bluetooth 5.0 позволяют подключаться к И=интернету и использовать различные внешние устройства. На данный момент неизвестно, планирует ли компания выпускать новинку за пределами родного рынка.