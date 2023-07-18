Наплыв спам-ботов заставил Threads ограничить чтение постов

Twitter оказался не единственной платформой, которой пришлось ограничить количество доступных пользователям для прочтение постов в день. Администрация Threads, новый конкурент соцсети Илона Маска (Elon Musk), объявила о введении схожих мер, развеселив тем самым бизнесмена, который в шутку обвинил Threads в очередном копировании функций.

В начале месяца администрация Twitter была вынуждена ограничить чтение постов из-за массового парсинга контента моделями искусственного интеллекта. На начальном этапе подписчики Twitter Blue смогли читать не более 6000 публикаций в день, для рядовых пользователей этот показатель составил 600 публикаций, а для новозарегистрированных — всего 300. И это решение способствовало взрывному росту популярности Threads. Впоследствии лимиты были увеличены соответственно до 10 000, 1000 и 500 твитов, а недавно Маск обещал поднять их ещё в полтора раза. Выяснилось, что от схожих проблем и защитных мер не застрахована и Threads.

Гендиректор Instagram и ассоциированной с ним Threads Адам Моссери (Adam Mosseri) сообщил, что из-за наплыва спам-атак новой платформе пришлось ввести ограничения. В результате наиболее активные пользователи могут столкнуться с нестабильной работой приложения и невозможностью читать большое количество постов. Но в отличие от решившейся на кардинальные меры администрации Twitter, руководство Threads ввело менее жёсткие ограничения: столкнувшимся с ними добросовестным пользователям Моссери рекомендовал обращаться в техподдержку для ручного снятия блокировки.

Пользователи Threads отчасти поддержали введённые администрацией меры — они пожаловались, что объёмы спама в последние дни подскочили: боты отвечают чуть ли не на половину всех сообщений, рекламируя азартные игры и активно используя кликбейт. И чуть ли не половину времени в приложении приходится тратить на блокировку ботов, продвигающих различные сомнительные криптовалютные проекты.