LG создала ИИ-модель Exaone 2.0

Южнокорейская компания LG Group представила обновленную версию своего программного обеспечения для искусственного интеллекта и продемонстрировала, как его можно использовать в различных сферах деятельности: от электроники до химической промышленности.

Базовая модель LG Exaone 2.0, обновление исходной версии, представленной в 2021 году, может понимать изображения и запоминать информацию на корейском и английском языках. Новая версия была обучена на около 45 млн диссертаций и патентов, а также на 350 млн изображений, говорится в сообщении компании.

LG утверждает, что новая двуязычная модель дает ей преимущество перед отечественными конгломератами, такими как Samsung и Hyundai.