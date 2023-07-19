LG создала ИИ-модель Exaone 2.0

Южнокорейская компания LG Group представила обновленную версию своего программного обеспечения для искусственного интеллекта и продемонстрировала, как его можно использовать в различных сферах деятельности: от электроники до химической промышленности.
Базовая модель LG Exaone 2.0, обновление исходной версии, представленной в 2021 году, может понимать изображения и запоминать информацию на корейском и английском языках. Новая версия была обучена на около 45 млн диссертаций и патентов, а также на 350 млн изображений, говорится в сообщении компании.
LG утверждает, что новая двуязычная модель дает ей преимущество перед отечественными конгломератами, такими как Samsung и Hyundai.
«Мы — единственная корейская компания, которой удалось коммерциализировать двуязычную и мультимодальную модель», — заявил Кёнхун Бэ, руководитель отдела исследований искусственного интеллекта в LG, на пресс-конференции в Сеуле в среду. «Технологии искусственного интеллекта должны быть проверены при использовании их в коммерческих целях».
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