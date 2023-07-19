Белорусы выпустили расширение для боковой панели Google Chrome

Стартап Manganum с белорусскими основателями представил расширение для боковой панели Chrome. Решение предоставляет пользователям быстрый доступ к 14 приложениям, оптимизированным для боковой панели браузера: ChatGPT, Google Calendar, Keep, Tasks, Translator, Todoist, Grammarly, мини-игры и т.д.

В конце мая Google выпустила 114 версию своего браузера, в которой позволила сторонним разработчикам интегрировать свои расширения в боковую панель Chrome. Manganum разрабатывал свою собственную боковую панель c начала 2021 года, когда у Google еще не было планов по развитию собственного сайдбара. Сегодня расширение позволяет выполнять различные задачи без переключения вкладок браузера и потери контекста. Сейчас стартап работает над добавлением Gmail и Google Drive.

“Для многих наших пользователей Chrome является единственной программой на компьютере. Все их приложения уже живут внутри браузера, который почти стал для них операционной системой. Мы пытаемся ещё больше приблизить Chrome к полноценной ОС, предлагая совершенно новый опыт мультизадачного использования браузера для работы и учёбы. Мы сделали ставку на боковую панель 2 года назад, когда Chrome еще не работал в этом направлении. Недавно Google выпустила свою боковую панель и открыла к ней доступ сторонним разработчикам — это событие стало нашим счастливым билетом”, – подчеркивает основатель Manganum Владимир Янкович.