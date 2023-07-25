Чат-бот с ИИ Bing от Microsoft стал доступен некоторым пользователям Chrome и Safari

Чат-бот Microsoft с искусственным интеллектом Bing появится в различных браузерах. Компания подтвердила, что он будет присутствовать в Google Chrome и Apple Safari. Расширение сделает чат-бот Microsoft доступным для более широкого круга пользователей, поскольку ранее он был доступен только в продуктах Microsoft, таких как мобильное приложение Bing и браузер Microsoft Edge.

«Мы запускаем доступ к Bing Chat в Safari и Chrome, чтобы выбрать пользователей в рамках нашего тестирования в других браузерах», — заявила директор по коммуникациям Microsoft Кейтлин Роулстон в заявлении. «Мы рады предоставить доступ еще большему количеству пользователей после завершения наших стандартных процедур тестирования».

По словам тех, кто получил доступ к чат-боту Bing AI в Windows, они получили всплывающее окно на панели задач Windows 10 или 11, предлагающее возможность попробовать Bing в Chrome. В ином случае пользователи могут зайти на Bing.com из своего предпочтительного браузера, а затем щелкнуть значок «Чат», чтобы попробовать.