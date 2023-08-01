МТС рассказал, как часто белорусы покупают «умные» устройства

Белорусы стали активнее внедрять в свою жизнь устройства для Умного дома. Об этом говорит анализ спроса такого оборудования в торговой сети МТС: его продажи выросли в три раза. Среди наиболее популярного оборудования — портативные колонки с голосовым ассистентом и роботы-пылесосы.

С начала 2023 года в торговой сети МТС продано около 13,5 тыс. устройств для Умного дома. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем выручки в салонах связи и интернет-магазине МТС при этом вырос в 4 раза.

Белорусы давно оценили преимущества товаров для Умного дома и теперь покупают не только роботы-пылесосы и колонки, но и «умные» датчики, розетки, лампы, камеры наблюдения, смарт-вентиляторы, а также технику для приготовления пищи, устройства для домашних питомцев, товары для красоты и здоровья.

Со всеми устройствами для Умного дома, доступными в МТС, можно ознакомиться по ссылке. Всего клиенты МТС могут выбрать нужное оборудование из более 60 различных моделей «умных» гаджетов и девайсов. А ТОП 5 самых востребованных выглядит так:

Колонка портативная Новая Яндекс. Станция Мини с часами;

Колонка портативная Яндекс. Станция Лайт;

Робот-пылесос — Xiaomi Robot Vacuum S10;

Колонка портативная Яндекс Станция Макс;

Робот-пылесос — Xiaomi Robot Vacuum S10+.

«Устройства для Умного дома с каждым днем становятся все более интуитивно понятными и доступными. С помощью смартфона можно легко управлять освещением, регулировать температуру и контролировать системы видеонаблюдения, находясь вне дома. «Умная» голосовая колонка поставит любимую мелодию, включит фильм, расскажет о новостях и прогнозе погоды. Все это значительно экономит время, позволяет нашим клиентам повысить свою безопасность, комфорт и качество жизни», — подчеркнули в компании МТС.

Интерес к товарам Умного дома в салонах связи и интернет-магазине МТС вызван, прежде всего, постоянно пополняющимся ассортиментом смарт-устройств, специальными акционными предложениями, а также доступной рассрочкой на 7, 12 и 24 месяца.

Наиболее активно свои «умные» дома обустраивают в столице. Самыми активными покупателями товаров для Умного дома также являются жители Витебска, Бреста, Барановичей и Гродно. Среди регионов лидирует Минская область, на втором месте — Гомельская, а на третьем — Витебская. Затем следует Брестский регион, а замыкает список Могилевский.

Компания МТС работает над развитием своей торговой сети, чтобы соответствовать требованиям клиентов. В ней представлено около 800 различных моделей товаров: смартфоны, планшеты, ноутбуки, смарт-часы, телевизоры, товары Умного дома и др. Абоненты могут самостоятельно выбрать необходимый девайс, удобный период рассрочки, добавить товар в корзину и быстро его оформить — без справок, поручительств, залогов и страховок. В среднем ежедневно на сайте торговой площадки оформляется около 200 тыс. покупок.