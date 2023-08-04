IBM и NASA разработали ИИ для геоанализа по спутниковым снимкам

IBM и платформа ИИ с открытым исходным кодом Hugging Face объявили о том, что модель watsonx.ai, созданная на основе спутниковых данных NASA, теперь будет в открытом доступе на Hugging Face.

Ранее в этом году компания в рамках соглашения c NASA приступила к созданию базовой модели искусственного интеллекта для получения геопространственных данных. А теперь, сделав модель доступной через Hugging Face, усилия могут способствовать демократизации доступа и применения ИИ для создания новых инноваций в области климата и наук о Земле.

«Важнейшая роль технологий с открытым исходным кодом для ускорения исследований в критических областях, таких как изменение климата, никогда не была так очевидна, — сказал Шрирам Рагхаван, вице-президент IBM Research AI. «Объединив усилия IBM по созданию базовой модели, направленные на создание гибких систем искусственного интеллекта, с репозиторием NASA данных со спутников Земли и сделав их доступными на ведущей платформе искусственного интеллекта с открытым исходным кодом Hugging Face, мы можем использовать возможности совместной работы для более быстрого внедрения».

«Искусственный интеллект остается наукоемкой областью, а наука может развиваться только за счет обмена информацией и сотрудничества», — сказал Джефф Будье , руководитель отдела продуктов и развития Hugging Face. «Вот почему ИИ с открытым исходным кодом и открытый выпуск моделей и наборов данных так важны для дальнейшего развития ИИ и обеспечения того, чтобы технология приносила пользу как можно большему количеству людей».

«Мы считаем, что ИИ-модели могут изменить способ анализа данных наблюдений и помочь нам лучше понять нашу планету», — сказал Кевин Мерфи, директор по научным данным NASA.