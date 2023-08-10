Telegram опередил «ВКонтакте» и YouTube, став лидером по дневной аудитории в России

Популярный мессенджер Telegram вышел не первое место по ежедневной пользовательской аудитории в России, согласно последним данным.

Детище Павла Дурова в июле установило новый рекорд: суточный показатель Telegram достиг 54,3 млн человек, тогда как российская социальная сеть «ВКонтакте» имеет 52,6 млн пользователей.

С июня этого года суточная аудитория Telegram выросли на 2,4 млн человек. Третье место удерживает сервис YouTube, среднесуточная аудитория которого достигла в июле 52,1 млн пользователей.

TikTok и «Дзен» с пользовательскими базами 31,9 и 31,6 млн человек в день соответственно замыкают пятёрку лидеров.