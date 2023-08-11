В соцсети X (бывшей Twitter) скоро появится функция видеосвязи, рассказала генеральный директор платформы Линда Яккарино (Linda Yaccarino). «Скоро вы сможете совершать вызовы по видеочату, не сообщая своего номера никому на платформе», — рассказала топ-менеджер в интервью CNBC.

Нововведение — очередной шаг в реализации плана Илона Маска по превращению Twitter в универсальное суперприложение. На платформе уже поддерживаются загрузка длинных видео высокого разрешения и подписки на отдельных авторов, а в обозримом будущем появится и платёжная система. Незадолго до этого Андреа Конвей, работающая в X дизайнером, опубликовала загадочный пост: «Только что позвонила кое-кому на X» — и дополнила его четырьмя смайликами с взрывающейся головой.

Дефицита в приложениях видеосвязи сейчас нет: рынок переполнен такими службами как Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Apple FaceTime и более мелкими игроками. Но на достигнутом бывший Twitter точно не остановится — новые владелец и гендиректор видят в платформе своего рода «всемирную городскую площадь», где сходятся воедино СМИ, функции связи и платежей.

«Суть ребрендинга X в том, что нельзя забывать о развитии этой всемирной городской площади, которая подпитывается свободой слова, где публика собирается в реальном времени. И я хочу остановиться на этом на секунду, потому что „в реальном времени” — это самое важное в динамизме X и том, как с ней взаимодействуют люди. И теперь всё это в одном целостном интерфейсе», — подчеркнула госпожа Яккарино.