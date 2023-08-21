Meta может запустить веб-версию Threads в начале этой недели

Meta запустит веб-версию Threads, своего конкурента X (ранее известного как Twitter), в начале этой недели. Веб-версия, к сожалению, отсутствовала с тех пор, как был запущен сервис.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг сказал, что компания работает над добавлением этой функции вместе с улучшенным поиском в начале этого месяца, и что она будет готова через «ближайшие несколько недель».

Однако, как пишет WSJ , его источники говорят, что «планы запуска этой функции не являются окончательными и могут измениться». На прошлой неделе Моссери написал в Threads, что Meta тестирует «раннюю версию внутри компании в течение недели или двух», но «нуждается в доработке» перед широким выпуском.