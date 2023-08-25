Google, Amazon, Nvidia вложили 235 миллионов долларов в ИИ-стартап Hugging Face

Репозиторий моделей ИИ с открытым исходным кодом Hugging Face получил огромные инвестиции от Google, Amazon, Nvidia и Salesforce, поскольку спрос на доступ к моделям ИИ растет.

Hugging Face, который действует как GitHub для машинного обучения и других моделей ИИ, кодов и наборов данных, собрал 235 миллионов долларов в раунде сбора средств серии D, сообщает CNBC. Благодаря этому финансированию оценка Hugging Face достигла 4,5 миллиардов долларов.