Google, Amazon, Nvidia вложили 235 миллионов долларов в ИИ-стартап Hugging Face

Репозиторий моделей ИИ с открытым исходным кодом Hugging Face получил огромные инвестиции от Google, Amazon, Nvidia и Salesforce, поскольку спрос на доступ к моделям ИИ растет.
Hugging Face, который действует как GitHub для машинного обучения и других моделей ИИ, кодов и наборов данных, собрал 235 миллионов долларов в раунде сбора средств серии D, сообщает CNBC. Благодаря этому финансированию оценка Hugging Face достигла 4,5 миллиардов долларов.
Клеман Деланг, генеральный директор Hugging Face, рассказал The Verge, что новый раунд финансирования будет использован «для расширения команды, насчитывающей в настоящее время 170 человек, и инвестирования в большее количество искусственного интеллекта с открытым исходным кодом и создание платформ». Он говорит, что инвестиции также подчеркивают важность сообщества открытого исходного кода в создании сообщества генеративного ИИ.
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