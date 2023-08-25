В России создали нейросеть, упрощающую работу с Excel-таблицами

Российские разработчики представили нейросеть SheetsGPT, которая облегчит работу с электронными таблицами, новая технология упростит работу бухгалтеров, операторов персональных данных, сотрудников маркетплейсов и других специалистов, кто сталкивается с таким инструментом, сообщает РИА Новости.

"Российская команда разработчиков создала систему SheetsGPT на базе собственной нейросети, которая упростит работу бухгалтера, оператора персональных данных, сотрудника маркетплейсов и всех, кто работает с электронными таблицами - персональные данные, отчеты, заказы и продажи и многое другое. В будущем пользователь также сможет вносить изменения в таблицы. Такое решение избавит клиентов от заучивания формул и написания макросов", - сообщили в пресс-службе.

В основе технологии лежит нейросеть, понимающая текстовые запросы пользователя: серверная часть обрабатывает эти запросы, преобразует в удобный для пользователя вид и возвращает ответы.

Для того, чтобы получить необходимые данные из электронной таблицы, нужно загрузить документ на сайт SheetsGPT и написать запрос. Обработка ответа занимает 8-15 секунд. Нейросеть может также сопоставлять и создавать срез по нескольким таблицам сразу, получать выборки в виде таблицы. В будущем разработчики планируют добавить возможность редактирования данных в таблицах через SheetsGPT.

Сейчас проект находится на стадии прототипа, однако в ближайшее время команда планирует провести тесты и открыть продажи конечным потребителям, а также начать продажи на B2B и B2G-сегмент. Кроме того, разработчики рассматривают возможность подписать соглашение с НТИ о долгосрочной поддержке для того, чтобы увеличить потенциальный охват рынка.