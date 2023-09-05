ИИ-чат-бот GigaChat от «Сбера» стал доступен всем желающим

«Сбер» открыл общий доступ к основанному на искусственном интеллекте чат-боту GigaChat — воспользоваться сервисом сможет любой желающий. Компания также предложила бесплатный курс по работе с платформой — он может оказаться полезным менеджерам, маркетологам, редакторам и представителям других профессий.

Для работы с GigaChat в веб-интерфейсе необходимо войти в систему при помощи «Сбер ID». Платформа выступает в качестве чат-бота, генерируя тексты или предлагая их редактирование; к ней также подключена нейросеть Kandinsky, позволяющая генерировать изображения. Пользователи чат-бота теперь могут делиться историями переписки с ним. Более подробно возможности GigaChat описаны в базе знаний «Сбера».

«Сбер» представил передового чат-бота в апреле. На начальном этапе платформа работала в режиме тестирования через мессенджер Telegram. В основе GigaChat лежит общедоступная нейросеть ruGPT-3.5 с 13 млрд параметров с поддержкой длины контекста в 2048 токенов. В августе чат-бот был интегрирован с голосовым помощником «Салют» в умных колонках SberBoom и SberBoom Mini.