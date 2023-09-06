Zoom представила обновлённый ИИ-инструмент AI Companion, который поможет пользователям оперативно решать различные рабочие задачи.

Как сообщают представители платформы, AI Companion расширяет возможности людей, помогая им работать более продуктивно, общаться и сотрудничать с товарищами по команде, а также совершенствовать свои навыки. Найти инструмент можно на панели инструментов управления Zoom Meetings или в окне командного чата Zoom.

AI Companion поможет составить ответы в чате на основе ваших подсказок. Вы также можете задать более конкретные вопросы о содержании встречи. После собрания интеллектуальные записи AI Companion могут автоматически разделять облачные записи на главы.

Zoom не использует ваши аудио, видео, чаты, совместное использование экрана, вложения или другие сообщения для обучения Zoom или третьих лиц. Администраторы и владельцы учетных записей могут контролировать, хотят ли они включать возможности или функции AI Companion для своей организации (по умолчанию все возможности отключены).