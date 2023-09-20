Google добавила в чат-бот Bard интеграцию с другими своими сервисами

Корпорация Google объявила о внедрении новой функции под названием Extensions в свой чат-бот Bard, благодаря которым он сможет получать информацию для своих ответов пользователю не только в интернете, но и в других сервисах, которые этот пользователь ежедневно используют, включая Gmail, Google Docs, Google Drive, Google Maps, YouTube и Google Flights.

Например, чат-бот сможет найти даты планируемого отпуска в почте, просмотреть информацию о рейсах и бронировании отелей, проложить маршрут на картах до аэропорта, а также предложить ролик на YouTube о возможных развлечениях на месте. К сожалению, на данный момент функция доступна только на английском языке.

Естественно, сразу возникают опасения по поводу обеспечения конфиденциальности данных в связи с предоставлением Bard доступа к личной почте и документам. В Google заявили, что не будут использовать эту информацию для обучения публичной модели чат-бота, и что она не будет видна сотрудникам компании. Запустить интеграцию Bard с личными сервисами можно будет только при получении согласия пользователя, которое можно в любой момент отозвать.