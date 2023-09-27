ЦРУ разрабатывает свой ChatGPT

Центральное разведывательное управление США планирует внедрить искусственный интеллект наподобие ChatGPT для сбора информации из открытых источников.

Инструмент позволит пользователям видеть исходный источник информации, которую они просматривают, а затем можно будет перейти на следующий уровень, и начать задавать вопросы машине, которая даст ответы, также полученные из открытых источников.

Сервис будет доступен всем подразделениям ЦРУ, ФБР и некоторым структурам армии. У политиков и общественности доступа к нему не будет.

ЦРУ активизирует свои работы в области искусственного интеллекта как часть более широкой правительственной кампании по использованию возможностей ИИ на фоне конкуренции с Китаем, стремящимся стать мировым лидером в этой области к 2030 году.

 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

 