Meta представила VR-гарнитуру Meta Quest 3, конкурента Apple Vision Pro

Компания Meta в рамках своего мероприятия Meta Connect представила ряд новых продуктов и инициатив, среди которых выделяются гарнитура Meta Quest 3, проект Emu AI и смарт-очки Ray-Ban Meta Smart Glasses.

Meta Quest 3 — гарнитура виртуальной и дополненной реальности, которая станет одной из самых мощных в своем классе. Она оснащена парой ЖК-дисплеев с разрешением 2064 х 2209 каждый, процессором Qualcomm Snapdragon XR2 второго поколения и 8 Гб оперативной памяти. Кроме того, в ней установлены шесть камер с поддержкой функций смешанной реальности, позволяющих контенту взаимодействовать с реальным миром. К примеру, можно поиграть на виртуальном пианино, сидя у себя на кухне, и при этом с полноценной цветопередачей. В комплекте идут новые контроллеры Touch Plus, которые стали более эргономичными и передают различные тактильные ощущения для более глубокого погружения в VR-играх. Гарнитура поступит в продажу 10 октября по цене $500 за версию со 128 Гб постоянной памяти и $650 — за 512 Гб.

Emu AI — программа Meta по внедрению искусственного интеллекта в свои социальные сети Facebook и Instagram, что позволит пользователям генерировать и управлять изображениями, создавать фотографии и стикеры, а также взаимодействовать с ИИ в чат-боте Meta AI.

Новая версия смарт-очков Ray-Ban Meta Smart Glasses также интегрирована с искусственным интеллектом Meta AI, позволяя получать ответы на вопросы в реальном времени. Очки будут помогать в различных сферах, от перевода текста до решения проблем на местности. Они оснащены процессором Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1, 32 Гб постоянной памяти, 12 Мпикс камерой и динамиками. Ray-Ban Meta Smart Glasses появятся в продаже 17 октября по цене от $300.