В Беларуси появятся стильные смарт-часы Huawei Watch GT 4 с «умным» подсчетом калорий и до 14 дней без подзарядки

В торговые сети Беларуси скоро поступят новые смарт-часы Huawei Watch GT 4, мировая премьера которых совсем недавно прошла в Барселоне. Модель отличают стильный дизайн с красивой геометрией, «умный» подсчет калорий и высокая автономность – до 14 дней без подзарядки.

Несмотря на то, что модель только вышла на мировой рынок, она уже снискала высокие оценки экспертов. В частности, британцы из Expert Reviews дали новым смарт-часам максимальные 5 звезд.

В Беларуси смарт-часы Huawei Watch GT 4 будут представлены несколькими версиями. Более крупная – диаметром 46 мм – обладает восьмиугольной формой. Для нее разработано 4 цветовых решения: черный стальной корпус и черный ремешок из фторэластомера, стальной корпус и кожаный коричневый ремешок, стальной корпус с двухцветным безелем и зеленый композитный ремешок, серый корпус и ремешок из нержавеющей стали.

Более компактная 41-миллиметровая версия выполнена в стилистике минимализма и напоминает кулон. Для нее доступно три варианта: стальной золотистый корпус и кожаный белый ремешок, золотистый корпус и ремешок с миланским плетением, серебристый корпус с золотым безелем и ремешок из нержавеющей стали.

Новинки поступят в торговые сети страны 6 октября.

Красивая геометрия формы и более 25 000 циферблатов

Смарт-часы относятся к флагманской серии Huawei Watch GT и выполнены в новой концепции «Опережая тренды», объединившей современные технологии и красивый дизайн. Так, Huawei Watch GT 4 46 мм в форме восьмиугольника навевают ассоциации с премиальными механическими часами, а Huawei Watch GT 4 41 мм с изящным силуэтом напоминают ювелирное украшение.

Придать смарт-часам индивидуальность позволяют более 25 000 циферблатов. Выбор огромный – от классических до футуристических заставок. Если провести пальцем влево или вправо, то можно легко перемещаться по виджетам для быстрого доступа к приложениям или нужной информации. Всего предусмотрено семь категорий виджетов – от «спорта» и «повседневной жизни» до «фаз Луны».

Мониторинг здоровья и качества сна

Смарт-часы Huawei Watch GT 4 обеспечивают комплексный мониторинг здоровья TruSeen 5.5+. Среди инновационных функций – умный контроль дыхания во время сна и новая система контроля менструального цикла.

Модель Huawei Watch GT 4 позволяет получать точные результаты измерений работы сердца и сосудов. Это касается даже состояния организма во время интенсивных тренировок, в том числе во время бега или прыжков, а также в условиях холода. Помимо пульса, система определяет уровень кислорода в крови. При этом смарт-часы не являются медицинским прибором, поэтому данные носят справочный характер и не предназначены для диагностики или лечения.

Смарт-часы обладают обновленной технологией TruSleep 3.0, которая оценивает качество сна и дает рекомендации. Новая функция контроля дыхания способна обнаружить проблемы и предоставить аналитическую информацию.

Модель также использует обновленную функцию контроля менструального цикла 3.0, которая оценивает физиологические показатели, в том числе пульс во время сна, температуру тела и частоту дыхания, а также прогнозирует даты цикла.

Более 100 спортивных режимов и «умный» подсчет калорий

В Huawei Watch GT 4 представлена новая версия колец активности. Она располагает наглядной ежедневной статистикой движений. В частности, можно всегда узнать число сожженных калорий, длительность тренировок и часы активности. Смарт-часы мотивируют закрывать все три кольца активности с помощью наград: за личные рекорды полагаются виртуальные медали.

Модель также включает свыше 100 спортивных режимов. Среди них – как классические виды занятий, вроде бега или плавания, так и необычные игры, такие как падел-теннис. Присутствует и киберспортивный режим.

Оставаться в форме помогает новое приложение для «умного» подсчета калорий «Будь в форме». Оно считает калории в режиме реального времени и дает индивидуальные рекомендации на основе холистического подхода, при котором оценивается состояние организма в целом. Это позволяет лучше контролировать свой вес и соблюдать баланс между диетой и физическими упражнениями.

В смарт-часах используется умный подсчет калорий. Он использует более совершенную технологию, которая оценивает активности на основе количества шагов, а калории во время тренировок считает на основе пульса. Это позволяет учесть индивидуальные особенности человека.

Смарт-часы также позволяют определять местоположение с помощью глобальной навигации. Пробежка в городе с плотной застройкой не помешает приему сигнала.

До 14 дней без подзарядки и быстрые ответы

Рабочий экран смарт-часов Huawei Watch GT 4 поддерживает функцию быстрых ответов на сообщения и предоставляет сторонним приложениям доступ к музыке и навигации. Предусмотрено отображение функций и приложений в виде шахматной доски.

Модель получила вместительную батарею. С ее помощью смарт-часы могут проработать до 14 дней без подзарядки.

Huawei Watch GT 4 можно подключить к устройствам на базе iOS и Android. При этом смарт-часы обеспечивают высокую конфиденциальность и надежную защиту данных.

Цены и цвета

Смарт-часы будут представлены в Беларуси двумя версиями 46 и 41 мм и семью цветовыми решениями. Рекомендованная розничная цена версии Huawei Watch GT 4 диаметром 46 мм с черным корпусом и ремешком из фторэластомера или со стальным корпусом и кожаным коричневым ремешком составляет 749 рублей, а со стальным корпусом с двухцветным безелем и плетеным зеленым ремешком – 849 рублей. Вариант с серым корпусом и ремешком из нержавеющей станет доступен позже (с 20 октября), его рекомендованная розничная цена – 999 рублей.

Рекомендованная розничная цена более компактной версии Huawei Watch GT 4 диаметром 41 мм с золотистым корпусом и кожаным белым ремешком составляет 749 рублей, а с золотистым корпусом и ремешком с миланским плетением – 849 рублей. Сочетание серого корпуса и ремешка из нержавеющей стали появится в продаже позже (с 20 октября), его рекомендованная розничная цена – 999 рублей.