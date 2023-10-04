Представлены новые планшеты и наушники Samsung

Компания Samsung представила планшеты Galaxy Tab S9 Fan Edition и Galaxy Tab S9 Fan Edition Plus. Оба устройства предлагаются как в версии с Wi-Fi, так и со встроенным модемом 5G. Также из общего: SoC Exynos 1380, наличие защиты IP68 и поддержка фирменного стилуса S Pen, защищенного от пыли и воды.

Младшая модель получила 11-дюймовый экран, в распоряжении старшей экран с диагональю 12,4 дюйма. И в том, и в другом случае используется панель IPS с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц.

Объем оперативной памяти Galaxy Tab S9 FE – 6 или 8 ГБ, у Galaxy Tab S9 FE Plus ОЗУ побольше – 8 или 12 ГБ. Объем встроенной флеш-памяти – 128 или 256 ГБ. Карту microSD поддерживаются в обоих случаях.

Фронтальная камера в обоих случаях – 12-мегапиксельная со сверхширокоугольным объективом. Разрешение главного модуля основной камеры – 8 Мп. В главной камере старшей модели 8-мегапиксельных модулей два.

Galaxy Tab S9 FE получил аккумулятор емкостью 8000 мА·ч, у Galaxy Tab S9 FE Plus аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч. В обоих случаях поддерживается зарядка мощностью 45 Вт, но блок питания в комплект не входит.

Оба планшета будут доступны в четырех вариантах цвета. Стоимость Galaxy Tab S9 FE в Европе – от 520 евро, Galaxy Tab S9 FE Plus заметно дороже – от 700 евро. Версии с модемом 5G на 100 евро дороже.

Также сегодня Samsung представила Galaxy Buds FE – свои самые доступные беспроводные наушники с активным шумоподавлением. При цене 110 евро это самые доступные беспроводные наушники корейской компании с поддержкой активного шумоподавления.

Устройство поддерживает кодеки AAC и SBC, а управление – сенсорное. В каждый наушник интегрировано по три микрофона: два с наружной стороны, один с внутренней. Поддерживается беспроводной интерфейс Bluetooth 5.2 и автоматическое переключение между различными устройствами.

Автономность самих наушников с активированной системой активного шумоподавления – 6 часов. С учетом аккумулятора, встроенного в футляр, автономность увеличивается до 21 часа. Новинка доступна в двух цветах.