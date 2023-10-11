Белорусскую цифровую платформу искусственного интеллекта презентуют на форуме в НАН

Более 100 проектов будет представлено 12-13 октября в Национальной академии наук на выставке II Форума IT-Академграда "Искусственный интеллект в Беларуси", приуроченного к 95-летию НАН, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Академии наук.

На форуме планируется проведение выставки значимых отечественных разработок в области искусственного интеллекта и робототехники, презентация белорусской цифровой платформы искусственного интеллекта, проведение открытого конкурса "Лидеры искусственного интеллекта в Беларуси - 2023", работа тематических секций и круглого стола.

Около 50 организаций страны примут участие в форуме и продемонстрируют свои достижения в области искусственного интеллекта на выставке. Это научно-исследовательские организации, занимающиеся исследованиями в области применения методов искусственного интеллекта, представители учреждений образования, частные компании.

Главный организатор выставки - Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси - представит самые последние разработки в области искусственного интеллекта, медицины, биоинформатики, робототехники и речевых технологий. Одна из новинок - "Платформа искусственного интеллекта BELAI.BY" - веб-приложение для специалистов в сфере искусственного интеллекта и всех заинтересованных исследованиями и разработками ИИ. Можно отметить еще одну разработку института - голосовой AI-ассистент - платформа с вопросно-ответными системами на белорусском языке, в основу которых положены технологии систем распознавания и синтеза речи, диалоговых систем.

На выставке будет представлена совместная разработка Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси и НИИПФП им. А.Н.Севченко БГУ - информационно-аналитическая система поддержки принятия решений по использованию природных ресурсов и охраны окружающей среды на основе ГИС- и Web-технологий и данных дистанционного зондирования Земли.

Одна из новинок выставки - разработка "Искусственный нейрон" - будет представлена Институтом физики НАН Беларуси им.Степанова. Искусственный импульсный нейрон на основе оптоэлектронной пары "вертикально-излучающий лазер - однофотонный лавинный фотодиод" предназначен для разработки и моделирования искусственных импульсных нейронных сетей третьего поколения широкого применения.

НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси представит на выставке беспилотные летательные аппараты "Бусел МКР" и "Гексакоптер-1", оснащенные новейшим аппаратно-программным комплексом отечественной разработки, сочетающим в себе технологии искусственного интеллекта. Это позволяет эффективно решать при помощи БЛА такие задачи, как автоматическое сопровождение движущихся объектов и определение их текущих координат; выявление мест произрастания инвазивных растений; обнаружение посевов наркосодержащих растений; оперативная эколого-функциональная диагностика состояния хвойных лесов (выявление участков усыхания и болезней леса).

По мнению организаторов, цель Форума IТ-Академграда "Искусственный интеллект в Беларуси" - демонстрация достижений в области искусственного интеллекта и робототехники, развитие и координация сотрудничества ученых и специалистов, занимающихся исследованиями в области применения методов искусственного интеллекта, в интересах поиска эффективных решений и практических рекомендаций по их применению в различных сферах жизнедеятельности.