Xiaomi ведёт переговоры о совместном производстве электромобилей с Brilliance и Chery

К серийному производству электромобилей китайская компания Xiaomi намерена приступить в следующем году, но наличие воли основателя и намерений вложить в это направление $10 млрд за десять лет ещё не формируют достаточных для успеха этого проекта условий. По некоторым данным, лицензию на выпуск электромобилей Xiaomi своими силами будет получить не так просто, поэтому компания ведёт переговоры с крупными китайскими автопроизводителями о совместном выпуске.

Ещё в конце августа впервые появилась информация, что Xiaomi ведёт профильные переговоры с китайским автоконцерном BAIC, а выпуск электромобилей планируется организовать на китайском предприятии, совместно управляемом BAIC и Hyundai Motor. Как уже отмечалось, необходимость найти партнёра среди действующих автопроизводителей у Xiaomi возникла из-за ужесточения требований китайских властей к претендентам на выпуск транспортных средств. Регуляторы боятся перенасыщения рынка электромобилей в Китае, а потому у Xiaomi могут возникнуть сложности при попытке наладить выпуск машин самостоятельно. Впрочем, некоторые источники говорят о наличии некоторых успехов на этом направлении.

Теперь Bloomberg сообщает, что в число вероятных партнёров Xiaomi попали ещё два автопроизводителя: Brilliance Auto Group Holdings и Chery Automobile. Ни одна из сторон данные сообщения не прокомментировала. Попутно китайский производитель электроники не оставляет попыток получить лицензию на выпуск электромобилей своими силами. В этом смысле гарантировать неизбежность формирования альянса с кем-то из действующих автопроизводителей нельзя.

Следует учитывать, что конкурирующая Huawei Technologies уже причастна к выпуску электромобилей марки Aito в сотрудничестве с Seres Group, и рассчитывает расширить перечень партнёров за счёт Chery, BAIC и JAC. В прошлом году Seres удалось реализовать 80 000 электромобилей марки Aito, к созданию которых причастна компания Huawei. Напрямую участвовать в выпуске электромобилей компания не готова, как пояснили ранее её представители.