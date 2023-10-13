Google защитит пользователей генеративного ИИ от исков за нарушение авторских прав

Google объявила о готовности взять на себя юридическую защиту пользователей своих продуктов, использующих генеративный ИИ, в случае судебных исков, связанных с нарушением авторских прав. Такой шаг компании направлен на снижение опасений пользователей в части возможных юридических последствий от использования данной технологии.

Было отмечено 7 продуктов, попадающих под защиту: Duet AI в Workspace (включая текст, созданный в Google Docs и Gmail, а также изображения в Google Slides и Google Meet), Duet AI в Google Cloud, Vertex AI Search, Vertex AI Conversation, Vertex AI Text Embedding API, Visual Captioning на Vertex AI и Codey APIs. Вместе с тем, инструмент Bard Search не был включён в этот список.

«Если вам будут предъявлены претензии по поводу авторских прав, мы возьмём на себя связанные с этим потенциальные юридические риски», — говорится в заявлении компании.

Google подчеркнула, что подобная практика не является чем-то новым. Тем не менее, компания признала, что её пользователи хотели получить чёткое уточнение, что защита распространяется на возможное включение данных, защищённых авторским правом, в обучающие данные для ИИ-моделей Google.

Также Google предоставит защиту пользователям в случае исков, связанных с результатами, полученными в результате использования её базовых ИИ-моделей. Например, если пользователь сгенерирует предложение, схожее с ранее опубликованным. Однако, компания подчеркнула, что такая защита будет действовать только в том случае, если пользователь не пытался намеренно создать или использовать сгенерированный контент для нарушения прав других лиц.

Не только Google, но и другие крупные технологические компании, такие как Microsoft и Adobe, сделали похожие заявления о юридической защите своих пользователей. Microsoft обещает защиту корпоративным пользователям своих продуктов Copilot, в то время как Adobe заявляет о защите клиентов, использующих Firefly, от исков по вопросам авторских прав.

Вопросы авторского права продолжают активно обсуждаться в сфере генеративного ИИ, и на сегодняшний день подано большое количество исков против различных компаний за нарушение ими авторских прав. Более того, Google уже столкнулась с коллективным иском за использование личной информации пользователей и данных, защищённых авторскими правами, для обучения своих ИИ-моделей.