Microsoft заключила партнёрство с Inworld AI для создания игр с ИИ

Компания Microsoft объявила о партнёрстве с Inworld AI, благодаря которому будут созданы инструменты для разработчиков, задействующие ИИ.

Партнерство объединит опыт Inworld в работе с генеративными моделями искусственного интеллекта для разработки персонажей, передовые облачные решения Microsoft для искусственного интеллекта, включая службу Azure OpenAI, технические знания Microsoft Research о будущем игр, а также сильные стороны команды Xbox в революционном преобразовании доступных и инструменты ответственного создателя для всех разработчиков.

Основных направлений работы два. Это ИИ, который будет помогать геймдизайнерам исследовать больше вариантов творческих идей. Например, искусственный интеллект будет создавать подробные сценарии, ветки диалогов, квесты и прочее, опираясь лишь на подсказки геймдизайнера. Во-вторых, это механизм на основе ИИ, который можно будет интегрировать в игру и который будет динамически генерировать для игроков квесты и диалоги.