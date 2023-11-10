YouTube тестирует чат-бота, который будет появляться под избранными видео

Последние эксперименты YouTube с искусственным интеллектом включают нового чат-бота, предназначенного для предоставления дополнительной информации о видео, которое смотрите. Диалоговый инструмент искусственного интеллекта, как его называют в сообщении службы поддержки Google, призван отвечать на вопросы о видео, а также может рекомендовать соответствующий контент.

Он также может задать вопросы по теме, если смотрите образовательное видео. Экспериментальная функция была анонсирована вместе с другим инструментом искусственного интеллекта, целью которого является группировка комментариев к видео по темам.

Обе функции являются частью более широкого стремления Google интегрировать искусственный интеллект в свои сервисы, включая Search, Gmail и пакет офисных приложений.