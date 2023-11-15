YouTube обяжет маркировать контент, созданный с помощью ИИ

YouTube готовится к изменению политики платформы в отношении размещаемого пользователями контента. В соответствии с новыми правилами авторы будут обязаны помечать ролики, при создании которых использовались инструменты на базе искусственного интеллекта. Соответствующее сообщение размещено в блоге YouTube.

В скором времени видеосервис введёт новые правила, чтобы пользователи сервиса могли чётко понимать, когда перед ними сгенерированный ролик, а когда настоящее видео. Новые правила, в том числе, затронут созданные с помощью ИИ видео, на которых человек что-то говорит или делает, чего никогда не делал в реальной жизни.

В сообщении отмечается, что возможность отличить сгенерированное видео от реального особенно важна, когда речь заходит об обсуждении деликатных тем, таких как политические выборы, продолжающиеся конфликты, кризисы в области общественного здравоохранения или обсуждение государственных должностных лиц. Авторы, которые не будут соблюдать новые правила и откажутся от маркировки ИИ-контента, подвергнутся штрафным санкциям. Опубликованные ими видео могут быть удалены с площадки, а сами авторы могут быть исключены из партнёрской программы YouTube. Что касается самой маркировки, то она будет отображаться в описании ролика, а также поверх самого видео.