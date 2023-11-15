Электромобиль Xiaomi могут представить в феврале

Китайская компания Xiaomi долго шла к выпуску электромобилей под собственной маркой, и по настоянию властей была вынуждена найти себе специализирующегося на этом производственного партнёра. Им стал автомобильный концерн BAIC, как становится ясно из официальных документов, появившихся на сайте профильного китайского ведомства. Заодно раскрываются внешность и ключевые характеристики первенца марки Xiaomi.

Министерство промышленности и информатизации КНР, как поясняет китайская пресса, на этой неделе опубликовало каталог новых моделей электромобилей, которые поступят в продажу в ближайшее время, и несколько модификаций седана Xiaomi SU7 упоминались в нём в сопровождении иллюстраций, что даёт уникальную возможность познакомиться с официальными изображениями этого долгожданного электромобиля. До этого машина либо обнаруживалась на дорогах Китая в тяжёлом камуфляже, либо изображалась сторонними фотохудожниками, которые просто давали волю своей фантазии без оглядки на какие-либо утечки.

Появление описания электромобиля Xiaomi SU7 в данном каталоге на сайте китайского министерства означает, что машина уже готова не только к серийному производству, но и к предстоящим в ближайшие месяцы продажам. По неофициальным данным, в Китае её можно будет купить с февраля следующего года по цене более $41 000. Производством новинки займётся предприятие автоконцерна BAIC, которое специализируется на внедорожниках, но для изделия Xiaomi подобные возможности не сообщаются, если не считать наличие полного привода у ряда комплектаций.

Вообще, судя по описанию в каталоге, Xiaomi SU7 получился более крупным седаном, чем Tesla Model 3 или NIO ET5. Детище компании Илона Маска (Elon Musk) после недавнего рестайлинга имеет габаритные размеры 4720 × 1848 × 1442 мм, а новинка Xiaomi обладает размерами 4997 × 1963 × 1455 мм. Последний габарит имеет отношение к высоте кузова. Длина колёсной базы достигает внушительных 3000 мм. Для базовой версии электромобиля заявлена предельная скорость 210 км/ч, но на практике в Китае движение по дорогам общего пользования с такими скоростями строго запрещено, поэтому вряд ли электроника позволит разгоняться до предела в «гражданских» режимах движения.

Базовый Xiaomi SU7 будет предлагаться с приводом на одну ось и единственным электродвигателем мощностью 210 кВт (285 л.с.), которая будет оснащаться тяговой батареей типа LFP производства BYD и весить 1980 кг. Полноприводные модификации с двумя электродвигателями будут именоваться SU7 Pro и SU7 Max, их масса достигнет 2205 кг, а максимальная скорость — 265 км/ч. В полноприводном исполнении электромобиль будет оснащаться литиевой тяговой батареей на основе никеля и кобальта, которая легче переносит отрицательные температуры и быстрее заряжается на экспресс-станциях, но более подвержена опасности возгорания. Мощность электродвигателей полноприводной модификации составит 220 и 275 кВт, что в сумме даст 495 кВт или 673 л.с. В отдельных комплектациях машина будет оснащаться лидаром на крыше, который позволит реализовать функции продвинутого автопилота. Полноприводные версии машины изначально оснащаются активным задним спойлером, выдвигающимся на определённой скорости. Ёмкость тяговых батарей не уточняется.

Выпуск электромобилей Xiaomi SU7 начнётся уже в следующем месяце, но официального анонса придётся ждать до февраля следующего года. В будущем году компания рассчитывает выпустить от 50 тыс. до 60 тыс. электромобилей, если верить прогнозам аналитиков. Не исключено, что бортовая сеть будет рассчитана на напряжение 800 В, что позволит значительно ускорить процесс быстрой зарядки на станциях постоянного тока.