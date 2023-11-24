В Беларуси продлили возможность беспошлинного ввоза электромобилей

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение продлить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины в отношении электромобилей, ввозимых в четыре страны ЕАЭС по 31 декабря 2025 года. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Освобождение от уплаты таможенных пошлин предоставляется только гражданам, постоянно проживающим в Республике Беларусь, Республике Армения, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. При этом не допускается передача прав владения, пользования и распоряжения электромобилями лицам, имеющим гражданство и (или) постоянное место жительства в Российской Федерации", - пояснили в ЕЭК.

"Как ожидается, продление сроков применения тарифной льготы в комплексе с другими мерами, направленными на стимулирование спроса на электромобили, их производства и развитие сети зарядных станций, будет способствовать более широкому распространению таких транспортных средств", - прокомментировал решение член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

В настоящее время ставка ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении электромобилей составляет 15% от таможенной стоимости. В соответствии с прежними решениями предоставлена тарифная льгота в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины в отношении электромобилей, ввозимых в страны ЕАЭС в ограниченном количестве, сроком по 31 декабря 2023 года.