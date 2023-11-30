У интернет-мемов теперь есть свой домен

Регистратор доменных имен Google Registry объявил о запуске нового домена — .meme. Как нетрудно догадаться, он предназначен для сайтов, специализирующихся на интернет-мемах.

В новой доменной зоне уже размещены несколько сайтов. К примеру, самый крупный и известный сайт мемов Know Your Meme находится по адресу knowyour.meme, платформа генераторов GIF-изображений Tenor заняла домены find.meme и create.meme, а сайт, посвященный мировой знаменитости "Сердитой кошке", ныне покойной, разместился на grumpycat.meme.

Регистрация доменов в зоне .meme для всех желающих откроется 5 декабря, а пока что можно выкупить наиболее востребованные имена с существенной доплатой: к примеру, домен video.meme обойдется в $1689 за год.

Что интересно, заявку на домен .meme Google подала еще 10 лет назад, в 2013 году, и только сейчас получила разрешение на ввод его в эксплуатацию.