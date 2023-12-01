IBM будет помогать NASA в создании ИИ-моделей для решения климатических проблем

IBM объявила о новых усилиях по применению своих геопространственных технологий искусственного интеллекта, включая модель, созданную в сотрудничестве с Nasa, для решения климатических проблем.
Посредством тонкой настройки, обучения и открытия исходных кодов базовых моделей IBM продолжает совершенствовать свою стратегию моделей искусственного интеллекта. Они предоставляют возможность решать проблемы изменения климата и создавать представления знаний на основе петабайтов и эксабайтов данных, связанных с климатом, которые могут способствовать ускоренному и оптимизированному открытию экологических идей и решений.
Алессандро Куриони, научный сотрудник и вице-президент IBM, сказал: «Изменение климата — это реальная и насущная проблема, для которой мы должны найти новые способы решения как можно быстрее и эффективнее, в том числе с помощью самых передовых технологий искусственного интеллекта. Модели искусственного интеллекта, использующие геопространственные данные, могут изменить правила игры, поскольку они позволяют нам лучше понимать, готовиться и реагировать на многие связанные с климатом события, влияющие на здоровье нашей планеты с невиданной ранее скоростью и скоростью. Мы надеемся, что эти технологии помогут ускорить разработку и применение решений для более безопасной и здоровой планеты для будущих поколений».
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