IBM будет помогать NASA в создании ИИ-моделей для решения климатических проблем

IBM объявила о новых усилиях по применению своих геопространственных технологий искусственного интеллекта, включая модель, созданную в сотрудничестве с Nasa, для решения климатических проблем.

Посредством тонкой настройки, обучения и открытия исходных кодов базовых моделей IBM продолжает совершенствовать свою стратегию моделей искусственного интеллекта. Они предоставляют возможность решать проблемы изменения климата и создавать представления знаний на основе петабайтов и эксабайтов данных, связанных с климатом, которые могут способствовать ускоренному и оптимизированному открытию экологических идей и решений.