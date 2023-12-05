Meta и IBM создают общеотраслевой ИИ-альянс для обмена технологиями

Meta Platforms Inc. и International Business Machines Corp. объединяют более 40 компаний и организаций, чтобы создать отраслевую группу, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, с целью обмена технологиями и снижения рисков.

Согласно заявлению, сделанному во вторник, коалиция, получившая название AI Alliance, сосредоточится на ответственном развитии технологий искусственного интеллекта, включая инструменты безопасности. Группа также будет стремиться увеличить количество моделей искусственного интеллекта с открытым исходным кодом (а не запатентованных систем, предпочитаемых некоторыми компаниями), разрабатывать новое оборудование и сотрудничать с исследователями.

Сторонники технологии искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, которую разработчики публикуют для использования другими, рассматривают этот подход как более эффективный способ развития сложных систем. За последние несколько месяцев Meta выпустила версии с открытым исходным кодом своих больших языковых моделей, которые являются основой чат-ботов с искусственным интеллектом.

«Мы считаем, что лучше, когда ИИ разрабатывается открыто — больше людей могут получить доступ к преимуществам, создавать инновационные продукты и работать над безопасностью», — заявил в заявлении Ник Клегг, президент Meta по глобальным вопросам.

В конечном итоге группа создаст совет управляющих и комитет технического надзора. В число участников входят Oracle Corp., Advanced Micro Devices Inc., Intel Corp. и Stability AI, а также академические и исследовательские организации, такие как Университет Нотр-Дама и Mass Open Cloud Alliance.