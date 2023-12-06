Яндекс открыл доступ к API YandexGPT

Компания Яндекс сообщила об открытии API YandexGPT для всех пользователей в режиме превью. Теперь можно использовать генеративные языковые модели в бизнес-приложениях и веб-сервисах.

На этапе Preview компания продолжает изучать, какие задачи решаются наиболее эффективно, чтобы приоритизировать сценарии развития сервиса. На сервис действуют тарифы и квоты по количеству запросов в час. Чтобы снять ограничения, необходимо обратиться в поддержку.

Какие задачи можно решить с YandexGPT API:

Анализ текстовой информации. Получите агрегированный результат по накопленным текстовым данным: информации в рабочих чатах, отзывам пользователей и другим типам данных. YandexGPT API поможет как обобщить, так и интерпретировать информацию.

Создание контента. Ускоряйте создание текстов, улучшайте их качество и стиль. Создавайте тексты по шаблону для информационных рассылок, описание товаров для интернет-магазина и других приложений.

Чат-боты. Развивайте чат-бота для службы поддержки: научите бота отвечать на разные вопросы пользователей как типовые, так и более сложные.