Представлена ИИ-модель Gemini от Google

Для англоговорящих пользователей в 170 странах Bard теперь работает на новой модели Gemini от Google, которая, по ее словам, соответствует и даже превосходит технологию OpenAI во многих отношениях.

Чат-бот Bard теперь работает на основе Gemini Pro, а пользователи Pixel 8 Pro получат доступ к нескольким новым функциям благодаря интеграции с Gemini Nano. Возможность использования Gemini Ultra появится в следующем году. Разработчики и корпоративные клиенты смогут получить доступ к Gemini Pro через Google Generative AI Studio или Vertex AI в Google Cloud, начиная с 13 декабря. На данный момент Gemini может обрабатывать запросы на английском языке, но, очевидно, что в дальнейшем, появится поддержка других языков.

Демонстрация Google новых возможностей включали в себя использование Bard для создания идеального бумажного самолетика (в том числе фотографируя его конструкции, чтобы получить обратную связь от ИИ), а также родителей, загружающих фотографии домашних заданий своих детей, чтобы получить помощь в выяснении того, где их математические расчеты пошли не так.