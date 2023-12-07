Резидент «Сколково» зарегистрировал очки для хирургов c эффектом рентгеновского зрения

Компания «Меджитал», резидент «Сколково», получила регистрационное удостоверение на навигационную систему для хирургии «Меджитал вижн», основанную на использовании технологий дополненной реальности. Стоимость разработки составила порядка 30 млн российских рублей. Продажи системы стартуют в различных регионах России в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба «Сколково».

Использование очков дополненной реальности подразумевает построение по данным МРТ или КТ голограммы внутреннего строения пациента в интересующей зоне с последующей подачей ее на очки с точной привязкой изображения к телу пациента. Это позволяет врачу видеть не только самого пациента, но и все, что находится у него внутри (кости, мягкие ткани, сосуды, нервы и т.д.). Разработанные решения позволяют уменьшить время операции и сократить инвазивность хирургической процедуры. При этом упрощается процесс навигации, а также определения положения и размеров опухоли во время ее удаления.

Разработанный программно-аппаратный комплекс уже прошел успешные испытания в ведущих медицинских центрах России, а также вызвал большой интерес в зарубежных клиниках.