В Viber появится премиум-подписка Viber Plus с дополнительными функциями

Компания Rakuten Viber запустила Viber Plus — ежемесячную подписку на премиум-функции. При этом все стандартные функции Rakuten Viber остаются бесплатными для всех пользователей по всему миру.

В мессенджере Rakuten Viber есть полный набор функций, защищающих пользователей, с широкими возможностями управления и настройками. Услуга подписки на Viber Plus сделает использование мессенджера еще более комфортным, предоставив пользователям возможность отказаться от рекламы.

За 1,99 доллара США в месяц пользователям с подпиской Viber Plus будет предоставлен доступ к разным опциям и функциям, таким как возможность менять стили иконок приложения, расшифровка голосовых сообщений в текст, приоритетная поддержка Rakuten Viber, режим невидимки, неограниченный доступ ко всем стикерпакам. Также планируются и другие опции, и дополнения в будущем.

Чтобы активировать новую опцию в Rakuten Viber, нужно нажать кнопку "Еще" в правом нижнем углу приложения. Все функции, доступные до этого обновления, включая обмен текстовыми сообщениями и звонки, остаются полностью бесплатными. Viber Plus предоставляет пользователям дополнительные возможности.

В настоящее время премиум-сервис доступен в Беларуси, Чехии, Швейцарии, Грузии, Кувейте, Австралии, Тувалу, Израиле, Швеции, Австрии, Индии, Италии, а также в других регионах.