LG представила ИИ-робота для умного дома с распознаванием лица и голоса

Поскольку выставка CES 2024 начнется в следующем месяце (9 января) компании представляют новые продукты, которые они будут демонстрировать на мероприятии. Компания LG представила свой искусственный интеллект для умного дома, включающий в себя роботизированные и мультимодальные возможности. Устройство является частью концепции компании «Дом с нулевым трудом».

Робот имеет конструкцию колеса на двух ножках, что позволяет ему самостоятельно передвигаться по территории. Благодаря своим мультимодальным технологиям он может вербально взаимодействовать с людьми и выражать эмоции посредством жестов и движений. Эти движения возможны благодаря шарнирным суставам ног робота.

Кроме того, робот обладает распознаванием голоса и изображений в сочетании с обработкой естественного языка. Это позволяет ему изучать и понимать контекст разговоров и реагировать на пользователя.

Робот предлагает пользователям возможность подключения и управления к устройствам умного дома. По словам LG, робот создан в сотрудничестве с Qualcomm Technologies, поскольку он оснащен платформой Qualcomm Robotics RB5.