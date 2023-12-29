Xiaomi представила первый электромобиль

Китайский производитель смартфонов Xiaomi представил свой первый электромобиль и сразу же объявил, что стремится войти в пятерку крупнейших автопроизводителей мира.

Седан, получивший название SU7 (сокращение SU от Speed ​​Ultra), представляет собой долгожданную модель, оснащенную технологией «суперэлектродвигателя», способной обеспечивать скорость ускорения выше, чем у автомобилей Tesla и электромобилей Porsche.

«Усердно работая в течение следующих 15–20 лет, мы станем одним из пяти крупнейших автопроизводителей мира, стремясь поднять автомобильную промышленность Китая в целом», — сказал представитель компании. В эти планы входит создание «автомобиля мечты, сравнимого с Porsche и Tesla», добавил он.

«Xiaomi — это хорошо зарекомендовавший себя бренд бытовой электроники с сотнями миллионов поклонников Mi или членов экосистемы интеллектуальных устройств», — сказал Билл Руссо, генеральный директор шанхайской консалтинговой фирмы Automobility.

Xiaomi пообещала инвестировать 10 миллиардов долларов в автомобили в течение десяти лет и является одним из немногих новых игроков на китайском рынке электромобилей, получивших одобрение властей, которые не хотят увеличивать избыток поставок.