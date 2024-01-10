Honda представляет новую серию электромобилей Zero, которая выйдет в 2026 году

Honda анонсировала новую глобальную серию электромобилей, получившую название Honda Zero. Honda заявляет, что представит свою первую модель, основанную на элегантной концепции седана под названием Saloon, начиная с 2026 года в Северной Америке.

В дополнение к седану Honda также представила более квадратный концепт в стиле фургона под названием Space-Hub. Концепты призваны продемонстрировать более легкий подход Honda к разработке электромобилей, основанный на «тонкой» архитектуре автомобиля с низким полом, призванным подчеркнуть аэродинамику.

Автопроизводитель подчеркнул, что разработка линейки началась с нуля, включая новый логотип H-mark, который, по его словам, будет использоваться исключительно на его электромобилях следующего поколения.