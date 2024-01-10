Valve разрешила разработчикам публиковать игры, использующие ИИ, в Steam

Valve выпустила новые правила о том, как разработчики игр могут публиковать игры, использующие технологию искусственного интеллекта, в Steam. В своем блоге компания сообщает , что «вносит изменения в то, как работаем с играми, использующими технологию искусственного интеллекта», а это означает, что разработчикам придется раскрывать информацию о том, когда их игры используют эту технологию , говорится в сообщении Valve.

Изменения, по-видимому, призваны повысить прозрачность использования ИИ в играх Steam, одновременно обеспечивая защиту от рисков использования контента, созданного ИИ, и позволяя клиентам сделать осознанный выбор о том, покупать ли игру, в которой используются такие технологии.

Согласно новым правилам, разработчики должны будут раскрывать информацию о том, что игры содержат предварительно сгенерированный контент (например, графическое оформление, код или звук), созданный с помощью ИИ, и обещать, что он не является «незаконным или нарушающим авторские права». Им также необходимо будет сообщить, есть ли в их игре контент с искусственным интеллектом, который генерируется «вживую» во время ее работы. Именно в последнем случае разработчикам потребуется подробно описать меры безопасности, которые они принимают, чтобы их ИИ не создавал незаконный контент. Игроки смогут видеть на странице игры в магазине, содержит ли она ИИ, и получат новые возможности сообщать о незаконном контенте, созданном ИИ, если они столкнутся с ним в игре.