Panasonic выпустит модернизированные аккумуляторы для электромобилей

Panasonic Holdings Corp. планирует выпустить новейшую версию своих аккумуляторов для электромобилей с повышенной емкостью уже в этом году, сообщил технический директор энергетического подразделения.

Обновленная версия аккумуляторов Panasonic 2170 появится в электромобилях с Tesla Inc в 2024 или 2025 году, сообщил в интервью технический директор Соитиро Ватанабэ. Улучшение производительности и увеличение емкости батарей являются ключевыми направлениями в усилиях Panasonic по снижению общих затрат на электромобили.

По словам Ватанабэ, производитель электроники может увеличить производственные мощности в четыре раза к 2030 году, и ему не нужно полностью полагаться на новые заводы или крупные инвестиции.