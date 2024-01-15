Panasonic выпустит модернизированные аккумуляторы для электромобилей

Panasonic Holdings Corp. планирует выпустить новейшую версию своих аккумуляторов для электромобилей с повышенной емкостью уже в этом году, сообщил технический директор энергетического подразделения.

Обновленная версия аккумуляторов Panasonic 2170 появится в электромобилях с Tesla Inc в 2024 или 2025 году, сообщил в интервью технический директор Соитиро Ватанабэ. Улучшение производительности и увеличение емкости батарей являются ключевыми направлениями в усилиях Panasonic по снижению общих затрат на электромобили.

По словам Ватанабэ, производитель электроники может увеличить производственные мощности в четыре раза к 2030 году, и ему не нужно полностью полагаться на новые заводы или крупные инвестиции.  

 

 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!
 