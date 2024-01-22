Amazon планирует запустить платную версию Alexa с ИИ

Летом Amazon планирует выпустить новую версию Alexa на основе подписки с поддержкой генеративного искусственного интеллекта. Alexa Plus предложит больше ИИ-возможностей, чем бесплатная версия помощника, сообщает Business Insider со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Сообщается, что компания работает над тестированием голосовой технологии для новой версии помощника. Однако пока качество ответов не оправдало ожиданий команды. Alexa дает неоправданно длинные или неточные ответы, а также с трудом справляется с задачами, требующими одновременной работы нескольких сервисов. Например, выключить свет и музыку.

В настоящее время Amazon планирует запустить платную версию помощника 30 июня. Но, если трудности сохранятся, эта дата может быть перенесена.