Google добавила ИИ-функции в Android Auto

Google представила функцию искусственного интеллекта для Android Auto, которая поможет отвечать на текстовые сообщения во время вождения.

Android Auto предоставит варианты, чтобы отвечать на сообщения быстрее и проще. Также пользователи смогут использовать Карты Google, чтобы сообщить собеседнику предполагаемое время прибытия.

Google также планирует сделать интерфейс Android Auto более синхронизированным со смартфоном, что позволит отображать одни и те же обои и некоторые дополнительные ярлыки приложений на экране автомобиля.

Хотя отвечать на текстовые сообщения с помощью ИИ может быть безопаснее, чем смотреть в телефон, стоит помнить, что любые манипуляции с информационно-развлекательной системой могут снизить внимание водителя.